В Крыму до 23 мая объявили о высокой пожарной опасности
В Крыму с 20 по 23 мая объявили о высокой пожарной опасности. В МЧС РК попросили соблюдать необходимые меры безопасности жителей и гостей полуострова.
Запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов: в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой и оставлять открытый огонь без присмотра
- курить, бросать горящие спички, окурки
- использовать пиротехнические изделия
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор
- запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.
«101» - единый телефон пожарных и спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU