В Крыму до 23 мая объявили о высокой пожарной опасности

СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-20T11:45:53+03:00

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В Крыму с 20 по 23 мая объявили о высокой пожарной опасности. В МЧС РК попросили соблюдать необходимые меры безопасности жителей и гостей полуострова.

Запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов: в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой и оставлять открытый огонь без присмотра

- курить, бросать горящие спички, окурки

- использовать пиротехнические изделия

- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор

- запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

«101» - единый телефон пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU