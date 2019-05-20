В Керчи мужчина под видом оконного мастера украл из квартиры пенсионера 700 тысяч рублей
Как рассказал источник "КП-Крым", в Керчи ограбили 81-летнего местного жителя.
Из его квартиры похитили 734 тысячи рублей. Пенсионер подозревает в краже человека, который работал у него в марте - менял окна.
Личность "оконного мастера" установлена. Им оказался 36-летний житель Красноперекопска, который работает генеральным директором одной из фирм.
Он, по нашим сведениям, сам написал яку с повинной.
- Подозреваемого задержали. По месту его временного проживания провели обыск, - сообщил «КП-Крым» источник.
Деньги, по данным КП-Крым, потерпевшему не возвращены, во время обыска их не нашли.
За кражу ему грозит крупный штраф, принудительные работы или тюремное заключение сроком до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU