Вице-премьер Крыма Михаил Селезнев подал в отставку
Глава Крыма подписал заявление об увольнении по собственному желанию вице-премьера Михаила Селезнева. Как сообщил Сергей Аксенов, отставка связана с семейными обстоятельствами.
На вакантное место глава республики предложил кандидатуру Юлии Жуковой.
- Благодарю Михаила Борисовича за совместную работу. На место вице-премьера предлагаю кандидатуру Юлии Михайловны Жуковой. Она возглавляет Инспекцию по жилищному надзору Республики Крым, - добавил Аксенов.
Глава Крыма уточнил, что этот вопрос вынесут для согласования на ближайшую сессию Государственного Совета РК.
СПРАВКА «КП»
Пост вице-премьера РК Михаил Селезнев занимал с июля 2018 года. В правительстве он курировал сферу ЖКХ и работу Инспекции по жилнадзору.
Одна из основных задач, которая перед ним стояла - наладить работу управляющих компаний.
ИСТОЧНИК KP.RU