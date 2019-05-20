Вице-премьер Крыма Михаил Селезнев подал в отставку

СЕГОДНЯ 13:12 2019-05-20T13:12:58+03:00

Селезнев занимал эту должность с июля 2018 года. Фото: Управление информационной политики Мининформа Республики Крым

Он написал заявление по собственному желанию

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Глава Крыма подписал заявление об увольнении по собственному желанию вице-премьера Михаила Селезнева. Как сообщил Сергей Аксенов, отставка связана с семейными обстоятельствами.

На вакантное место глава республики предложил кандидатуру Юлии Жуковой.

- Благодарю Михаила Борисовича за совместную работу. На место вице-премьера предлагаю кандидатуру Юлии Михайловны Жуковой. Она возглавляет Инспекцию по жилищному надзору Республики Крым, - добавил Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что этот вопрос вынесут для согласования на ближайшую сессию Государственного Совета РК.

СПРАВКА «КП»

Пост вице-премьера РК Михаил Селезнев занимал с июля 2018 года. В правительстве он курировал сферу ЖКХ и работу Инспекции по жилнадзору.

Одна из основных задач, которая перед ним стояла - наладить работу управляющих компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU