В Евпатории проведут реконструкцию сетей водоснабжения протяженностью 30 километров
В Евпатории проведут второй этап реконструкции сетей водоснабжения протяженностью больше 30 километров. Эксперты Главгосэкспертизы России уже провели экспертизу материалов обоснования инвестиций для проведения работ.
Городские инженерные сети нуждаются в модернизации: они эксплуатируются с 1950 - 80-х годов двадцатого века.
А уровень их изношенности на сегодня превышает 60 процентов.
- Планируется, что реконструкция пройдет на улицах: Кирова, Киевская, П. Морозова, Франко, Московская, Гоголя, Горького, Маяковского, 9 Мая, 60-летия Октября, Конституции, Советская, 2-й Гвардейской армии, Пионерская, Короленко, в переулках Железнодорожный, Урицкого, 13 Ноября, Гагарина, 8 Марта, Льва Толстого, а также на проспекте Советский. Также здесь будет установлено 160 пожарных гидрантов., - добавили в пресс-службе Главгосэкспертизы.
Финансирование строительных работ планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU