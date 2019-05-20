В Евпатории проведут реконструкцию сетей водоснабжения протяженностью 30 километров

СЕГОДНЯ 14:19 2019-05-20T14:31:47+03:00

Деньги на работы выделят из федерального бюджета Фото: Александра КОРШУНОВА

Они эксплуатируются с 1950-х годов

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В Евпатории проведут второй этап реконструкции сетей водоснабжения протяженностью больше 30 километров. Эксперты Главгосэкспертизы России уже провели экспертизу материалов обоснования инвестиций для проведения работ.

Городские инженерные сети нуждаются в модернизации: они эксплуатируются с 1950 - 80-х годов двадцатого века.

А уровень их изношенности на сегодня превышает 60 процентов.

- Планируется, что реконструкция пройдет на улицах: Кирова, Киевская, П. Морозова, Франко, Московская, Гоголя, Горького, Маяковского, 9 Мая, 60-летия Октября, Конституции, Советская, 2-й Гвардейской армии, Пионерская, Короленко, в переулках Железнодорожный, Урицкого, 13 Ноября, Гагарина, 8 Марта, Льва Толстого, а также на проспекте Советский. Также здесь будет установлено 160 пожарных гидрантов., - добавили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Финансирование строительных работ планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU