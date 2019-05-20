2019-05-20T16:15:25+03:00
Общество

На десяти улицах Симферополя 21 мая отключат свет

Электричества не будет до вечера
Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе во вторник, 21 мая, на некоторых улицах отключат свет. Это связано с проведением капитального ремонта и заменой опор, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".

Отключения будут происходить с 8.00 до 17.00.

КОНКРЕТНО

Света не будет на улицах:

- Потемкинская (Лейтенанта Шмидта), 2, 3

- Воровского, 4-17

- Аксакова, 9

- Гаспринского, 17-23 (нечет), 29

- Набережная им. 60-летия СССР, 16

- Маркевича, 42-48 (чет), 29-33 (нечет)

- Планеристов, 40-60 (чет), 39-51 (нечет)

- Харьковская, 90-100 (чет), 89-99 (нечет)

- Широкая, 40-54 (чет), 53а-67 (нечет)

Также без света останется и переулок Планеристов, 2-14 (чет), 1-5 (нечет).

Во время проведения работ возможны отклонения от графика.

Справки по телефону: (3652) 27-20-55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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