На десяти улицах Симферополя 21 мая отключат свет
В Симферополе во вторник, 21 мая, на некоторых улицах отключат свет. Это связано с проведением капитального ремонта и заменой опор, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
Отключения будут происходить с 8.00 до 17.00.
КОНКРЕТНО
Света не будет на улицах:
- Потемкинская (Лейтенанта Шмидта), 2, 3
- Воровского, 4-17
- Аксакова, 9
- Гаспринского, 17-23 (нечет), 29
- Набережная им. 60-летия СССР, 16
- Маркевича, 42-48 (чет), 29-33 (нечет)
- Планеристов, 40-60 (чет), 39-51 (нечет)
- Харьковская, 90-100 (чет), 89-99 (нечет)
- Широкая, 40-54 (чет), 53а-67 (нечет)
Также без света останется и переулок Планеристов, 2-14 (чет), 1-5 (нечет).
Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефону: (3652) 27-20-55.
ИСТОЧНИК KP.RU