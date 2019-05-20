С начала 2019 года в Симферополе выявили больше 200 пьяных водителей
В Симферополе с начала 2019 года сотрудники отдела ГИБДД УМВД выявили 219 водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Кроме того, в минувшие выходные в столице провели операцию «Нетрезвый водитель». Правоохранители за рулем автомобилей обнаружили трех нетрезвых водителей.
В ГИБДД напомним, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой административную ответственность: штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 года.
А за повторное нарушение гражданину уже грозит тюремное заключение до двух лет с лишением права занимать определенные должности.
- Если нетрезвый водитель совершил ДТП, в котором есть тяжелораненые или погибшие, он будет привлечен к уголовной ответственности. За смерть одного человека срок лишения свободы составит от 5 до 7 лет. Если же по вине пьяного водителя погибнут два человека и более, он может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
ИСТОЧНИК KP.RU