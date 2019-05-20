2019-05-20T17:01:18+03:00
Общество

С начала 2019 года в Симферополе выявили больше 200 пьяных водителей

За повторное нарушение виновным грозит уже уголовная ответственность
Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе с начала 2019 года сотрудники отдела ГИБДД УМВД выявили 219 водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Кроме того, в минувшие выходные в столице провели операцию «Нетрезвый водитель». Правоохранители за рулем автомобилей обнаружили трех нетрезвых водителей.

В ГИБДД напомним, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой административную ответственность: штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 года.

А за повторное нарушение гражданину уже грозит тюремное заключение до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

- Если нетрезвый водитель совершил ДТП, в котором есть тяжелораненые или погибшие, он будет привлечен к уголовной ответственности. За смерть одного человека срок лишения свободы составит от 5 до 7 лет. Если же по вине пьяного водителя погибнут два человека и более, он может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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