Крымские спасатели эвакуировали «пострадавшего» из обводненной пещеры глубиной 20 метров

СЕГОДНЯ 18:03 2019-05-20T18:03:59+03:00

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В Крыму спасатели провели операцию по эвакуации условного пострадавшего из обводненной пещеры. По легенде, из пещеры Крестовая, в районе Долгоруковской яйлы, к не вышел спелеолог-любитель.

Понадобилась помощь спасателей. Работа для сотрудников МЧС усложнялась в пещере наличием двух туннелей, заполненных водой, длиной 70 и 30 метров и глубиной до 2 метров каждый.

Спасатели спустили по вертикальной части пещеры, глубиной около 20 метров. А около туннеля - ходовой конец троса, за ним и находился спелеолог.

Пострадавшего эвакуировали с помощью подводных носилок. Фото: пресс-служба МЧС по РК

- С помощью подводных носилок сотрудники МЧС эвакуировали его к входу в горизонтальную часть пещеры. Далее, «пострадавшего» передали спелеоспасателям, которые и эвакуировали его на поверхность по вертикальной части пещеры. Всего, спасательная операция длилась около 15-ти часов, - рассказал министр МЧС по Республике Крым Сергей Шахов.

В свою очередь заместитель начальника «КРЫМ-СПАС» по поисково-спасательной работы Владимир Мельников отметил, что с 1990 года прошло, как минимум, два случая, когда туристы оказывались отрезаны подземным водным потоком от внешнего мира.

И это происходило как раз в районе Красных Пещер.

ИСТОЧНИК KP.RU