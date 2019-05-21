2019-05-21T07:50:38+03:00
Общество

Погода в Крыму на 21 мая: без осадков и тепло до +27

На полуострове переменная облачность
Галина КОВАЛЕНКО
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Вода в Черном море возле Феодосии прогрелась до +17°Вода в Черном море возле Феодосии прогрелась до +17°Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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21 мая в Крыму вполне комфортный день без каких либо экстремальных проявлений природных стихий.

- В Симферополю переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25…27º, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

Становится более ласковым и Черное море: в Феодосии вода уже прогрелась до 17°, Алуште 17°, Ялте 17°, в р-не горы Карадаг 17°, Севастополе 16…18° и Евпатории 19°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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