2019-05-21T09:46:31+03:00
Происшествия

В Крыму объявили в розыск опасного преступника

Он скрывается от следствия
Александра КОРШУНОВА
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МВД по Республике Крым объявило в розыск опасного преступника. Его подозревают в совершении преступления по статье «Убийство». Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина скрывается от следствия.

ВАЖНО

Отделом МВД России по Феодосии разыскивается скрывшийся от следствия Грецкий Игорь Владимирович, 10.09.1972 года рождения.

Подозреваемый социально опасен, склонен пользоваться доверием, прежде всего со стороны пожилых женщин.

Подозреваемый социально опасен. Фото: МВД по Республике Крым

Подозреваемый социально опасен. Фото: МВД по Республике Крым

Если вам что-то известно о местонахождении разыскиваемого, сообщите об этом по телефонам: 102, (36562) 9-12-90.

Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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