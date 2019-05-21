Жителя Севастополя приговорили к 12 годам тюрьмы за жестокое убийство жены

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-21T10:38:53+03:00

Он засыпал ее тело камнями. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Севастополю

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В Севастополе к 12-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорили 47-летнего мужчину за убийство супруги и незаконный оборот порнографических материалов.

Следственный отдел установил, что 21 декабря 2017 года он, будучи пьяным, возвращался домой и встретил свою жену, с которой в ближайшее время должен был развестись.

По дороге между ними произошла ссора, он ударил женщину руками и камнями в область головы, лица и туловища.

- Убедившись, что супруга не подает признаков жизни и от полученных повреждений скончалась, с целью сокрытия совершенного убийства мужчина засыпал тело камнями и покинул место преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Севастополю.

В кратчайшие сроки полицейские задержали подозреваемого.

На одном из камней обнаружили его генотип, а на брюках - ее кровь. Также причастность к убийству вычислили с помощью реакций на полиграфе.

Кроме того, при изучении компьютера мужчины установили, что в 2017 году он скопировал из Интернета с порнографическими изображениями. После этого он передал фото через электронную почту своему знакомому.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU