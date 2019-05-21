Жителя Севастополя приговорили к 12 годам тюрьмы за жестокое убийство жены
В Севастополе к 12-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорили 47-летнего мужчину за убийство супруги и незаконный оборот порнографических материалов.
Следственный отдел установил, что 21 декабря 2017 года он, будучи пьяным, возвращался домой и встретил свою жену, с которой в ближайшее время должен был развестись.
По дороге между ними произошла ссора, он ударил женщину руками и камнями в область головы, лица и туловища.
- Убедившись, что супруга не подает признаков жизни и от полученных повреждений скончалась, с целью сокрытия совершенного убийства мужчина засыпал тело камнями и покинул место преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Севастополю.
В кратчайшие сроки полицейские задержали подозреваемого.
На одном из камней обнаружили его генотип, а на брюках - ее кровь. Также причастность к убийству вычислили с помощью реакций на полиграфе.
Кроме того, при изучении компьютера мужчины установили, что в 2017 году он скопировал из Интернета с порнографическими изображениями. После этого он передал фото через электронную почту своему знакомому.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
ИСТОЧНИК KP.RU