2019-05-21T13:52:22+03:00
Общество

Крымские госпредприятия задолжали 260 миллионов рублей налогов и страховых взносов

В этот перечень вошли: "Крымтроллейбус", "Водоканал" и "Крымавтодор"
Александра КОРШУНОВА
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Наибольшая задолженность у предприятия «Крымтроллейбус»Наибольшая задолженность у предприятия «Крымтроллейбус»Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Налоговая служба Крыма опубликовала список должников, среди которых есть государственные и муниципальные предприятия. Сумма неуплаты налогов, сборов и страховых взносов превышает 263 миллиона рублей.

Так, на 1 мая 2019 года наибольшая задолженность у предприятия «Крымтроллейбус» - 36,3 миллиона рублей, «Крымавтодор» - 13,9 миллиона и «Водоканал» - 11,2 миллиона.

- Наибольшие долги в бюджеты и внебюджетные фонды сложились у симферопольских, ялтинских и керченских предприятий. В основном это хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, городского транспорта, строительства дорог, - добавили в пресс-службе УФНС РФ по РК.

Если должники не заплатят налоги в установленный срок (в течение 8 рабочих дней с даты получения), то операции по всех их счетам прекратятся.

А если средств для уплаты налогов будет недостаточно, то арест наложат на имущество должника.

- В результате взаимодействия с судебными приставами в 2018 году дополнительно взыскано в бюджет 581,7 миллиона рублей, - дополнили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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