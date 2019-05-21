В Севастополе проходит акция «Спаси жизнь - стань донором костного мозга»

21 Май 14:19 2019-05-21T14:25:36+03:00

С 20 по 27 мая можно сдать кровь, чтобы попасть в регистр доноров

Изменить размер текста: A A

В Севастополе идет акция «Спаси жизнь - стань донором костного мозга».

- Чтобы стать потенциальным донором, нужно сдать кровь на HLA-типирование. Специалисты определят уникальный состав генов потенциального донора и занесут информацию в базу данных регистра, - сообщает благотворительный фонд «Русфонд». - Возьмут 4-9 мл крови из вены, и, если в будущем его клетки подойдут пациенту, этому человеку предложат стать донором.

Время проведения акции 20 по 27 мая. Доноры могут помочь тем, кто страдает тяжелыми заболеваниями и нуждается в пересадке костного мозга от неродственного донора.

Где и когда можно сдать кровь в Севастополе:

ул. Партизанская, д.5, тел. +7978-116-81-48

проспект Октябрьской революции, д.67, тел. +7978 080-45-00

понедельник - пятница: 7.30 -18.00, суббота - воскресенье: 8.00 -15.00

ИСТОЧНИК KP.RU