В Крыму и Севастополе с начала года корью заболели 156 человек

21 Май 14:21 2019-05-21T14:21:45+03:00

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С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировали 156 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю. Из них 140 заболевших в Крыму и 16 случаев в Севастополе.

Также в ведомстве напомнили, что защитить себя от кори можно только с помощью прививок. Те, кто не болели и не делали вакцинацию, заболевают практически в 100% случаев при контакте с больным.

Иммунизацию против кори можно получить по направлению от терапевта. На 17 мая в Крыму привили 20 205 человек, в том числе 3 421 ребенок. В Севастополе иммунизацию прошли почти 1 400 человек, в том числе 333 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU