У берегов Черного моря экипаж катера «Грачонок» ищет подводных пловцов и затопленные объекты
Военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами Черноморского флота проводят корабельные учения и выполняют подводные спуски на быстроходном катере «Грачонок».
Операция проходит на специально оборудованных участках побережья в акватории Черного моря.
Боевые пловцы одиночно и в составе групп выполняют задачи по подводному ориентированию, противодиверсионному обследованию акваторий и причалов в разное время суток.
А экипаж «Грачонка» учится обнаруживать подводных пловцов и искать затопленные объекты с помощью комплекса «Кальмар».
- Также выполняет стрельбы и гранатометания из штатного вооружения катера, - сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
Напомним, в апреле Черноморский флот провел учения по нанесению ракетного удара. Для обнаружения условного противника использовали вертолеты и самолеты морской авиации.
ИСТОЧНИК KP.RU