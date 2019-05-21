У берегов Черного моря экипаж катера «Грачонок» ищет подводных пловцов и затопленные объекты

21 Май 14:31 2019-05-21T14:31:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами Черноморского флота проводят корабельные учения и выполняют подводные спуски на быстроходном катере «Грачонок».

Операция проходит на специально оборудованных участках побережья в акватории Черного моря.

Боевые пловцы одиночно и в составе групп выполняют задачи по подводному ориентированию, противодиверсионному обследованию акваторий и причалов в разное время суток.

А экипаж «Грачонка» учится обнаруживать подводных пловцов и искать затопленные объекты с помощью комплекса «Кальмар».

- Также выполняет стрельбы и гранатометания из штатного вооружения катера, - сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Напомним, в апреле Черноморский флот провел учения по нанесению ракетного удара. Для обнаружения условного противника использовали вертолеты и самолеты морской авиации.

ИСТОЧНИК KP.RU