В Мисхоре обвалился причал
На Южном берегу Крыма, в поселке Мисхор, в первой половине дня 21 мая в воду рухнул причал. До этого к нему швартовались прогулочные катера.
Как рассказали очевидцы в социальных сетях, он, как минимум, уже 10 лет находится в аварийном состоянии.
Но еще вечером в понедельник он был целым.
- Там рельсовые сваи уже давно были толщиной со спичку, этого следовало ожидать, хорошо, что это случилось не в разгар сезона днем, - написал пользователь соцсети Илья.
К счастью, при происшествии никто не пострадал.
К нему швартовались прогулочные катера. Фото: группа Вконтакте "Подслушано Ялта"
Как сообщил директор Ялтинского морского порта Роман Подсудевский, срок эксплуатации заканчивался в мае 2019 года.
Сейчас представители порта закрывают доступ на причал.
Кстати, в Ялте хотят продлить городскую набережную. Глава города уверен, это – визитная карточка города, которая нуждается в переменах.
ИСТОЧНИК KP.RU