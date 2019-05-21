2019-05-21T15:41:26+03:00
Общество

В Мисхоре обвалился причал

К счастью, никто не пострадал
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Это произошло 21 мая. Фото: группа Вконтакте "Подслушано Ялта"Это произошло 21 мая. Фото: группа Вконтакте "Подслушано Ялта"
Изменить размер текста:

На Южном берегу Крыма, в поселке Мисхор, в первой половине дня 21 мая в воду рухнул причал. До этого к нему швартовались прогулочные катера.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, он, как минимум, уже 10 лет находится в аварийном состоянии.

Но еще вечером в понедельник он был целым.

- Там рельсовые сваи уже давно были толщиной со спичку, этого следовало ожидать, хорошо, что это случилось не в разгар сезона днем, - написал пользователь соцсети Илья.

К счастью, при происшествии никто не пострадал.

К нему швартовались прогулочные катера. Фото: группа Вконтакте "Подслушано Ялта"

К нему швартовались прогулочные катера. Фото: группа Вконтакте "Подслушано Ялта"

Как сообщил директор Ялтинского морского порта Роман Подсудевский, срок эксплуатации заканчивался в мае 2019 года.

Сейчас представители порта закрывают доступ на причал.

Кстати, в Ялте хотят продлить городскую набережную. Глава города уверен, это – визитная карточка города, которая нуждается в переменах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Совет безопасности РФ: Установлены причины трагедии в Керченском колледже
В Крыму больше 120 пляжей подготовили к работе в курортный сезон
У берегов Черного моря экипаж катера «Грачонок» ищет подводных пловцов и затопленные объекты
В Крыму и Севастополе с начала года корью заболели 156 человек
В Севастополе проходит акция «Спаси жизнь - стань донором костного мозга»
Крымские госпредприятия задолжали 260 миллионов рублей налогов и страховых взносов
В Севастополе до 30 июня перекроют одну из улиц
В Крыму «телефонному террористу» грозит три года тюрьмы
Жителя Севастополя приговорили к 12 годам тюрьмы за жестокое убийство жены
В Крыму объявили в розыск опасного преступника
В Крыму браконьеры ловили краба и кефаль
Погода в Крыму на 21 мая: без осадков и тепло до +27
Крымские спасатели эвакуировали «пострадавшего» из обводненной пещеры глубиной 20 метров
С начала 2019 года в Симферополе выявили больше 200 пьяных водителей
На десяти улицах Симферополя 21 мая отключат свет
В Евпатории проведут реконструкцию сетей водоснабжения протяженностью 30 километров
Вице-премьер Крыма Михаил Селезнев подал в отставку
Подросток из Евпатории покончил с собой из-за угроз и унижений
В Керчи мужчина под видом оконного мастера украл из квартиры пенсионера 700 тысяч рублей
В Крыму до 23 мая объявили о высокой пожарной опасности
Крымские спасатели эвакуировали 7 туристов из пещеры Ени-Сала
Пьяного авиадебошира из Симферополя везли в полицейский участок в кресле-каталке
В Судаке из-за аварии без воды остались пять тысяч человек
Погода в Крыму на 20 мая: до +27 и облачно
Крымские пальмы атаковали опасные вредители
Туристку подвело сердце на склоне Демерджи
Вадим Самойлов показал волшебный Крым в новом клипе
Литографии Матисса впервые выставили в «Ласточкином гнезде»