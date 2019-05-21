В Мисхоре обвалился причал

СЕГОДНЯ 15:41 2019-05-21T15:41:26+03:00

К счастью, никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

На Южном берегу Крыма, в поселке Мисхор, в первой половине дня 21 мая в воду рухнул причал. До этого к нему швартовались прогулочные катера.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, он, как минимум, уже 10 лет находится в аварийном состоянии.

Но еще вечером в понедельник он был целым.

- Там рельсовые сваи уже давно были толщиной со спичку, этого следовало ожидать, хорошо, что это случилось не в разгар сезона днем, - написал пользователь соцсети Илья.

К счастью, при происшествии никто не пострадал.

К нему швартовались прогулочные катера. Фото: группа Вконтакте "Подслушано Ялта"

Как сообщил директор Ялтинского морского порта Роман Подсудевский, срок эксплуатации заканчивался в мае 2019 года.

Сейчас представители порта закрывают доступ на причал.

Кстати, в Ялте хотят продлить городскую набережную. Глава города уверен, это – визитная карточка города, которая нуждается в переменах.

ИСТОЧНИК KP.RU