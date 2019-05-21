Совет безопасности РФ: Установлены причины трагедии в Керченском колледже

21 Май 17:12 2019-05-21T17:12:03+03:00

В результате трагедии погибли 20 человек и еще 70 пострадали Фото: Александра КОРШУНОВА

Изменить размер текста: A A

В ходе выездного совещания в Ливадии секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что установлены причины, которые привели к трагедии в Керченском политехническом колледже.

Там в октябре 2018 года студент Владислав Росляков устроил в учебном заведении бойню, в результате которой погибли 20 человек и больше 70 пострадали.

- Причины установлены. Среди них в том числе явные недостатки в обеспечении безопасности мест массового пребывания людей. Выводы сделаны, приняты соответствующие меры не только в Крыму, но и по всей стране, - подчеркнул Патрушев.

Но он рассказал, что недавняя попытка захвата заложников учащимся школы в Татарстане показала, что проблема сохраняет высокую актуальность и требует повышенного внимания правоохранительных органов власти и местного самоуправления.

- Но проверенные в Крыму места массового пребывания людей свидетельствует о многочисленных нарушениях требований антитеррористической защищенности объектов и территорий, транспортной и пожарной безопасности, а также требований градостроительного законодательства, - дополнил Патрушев.

ИСТОЧНИК KP.RU