В Крыму 22 мая ожидаются сильные ливни, грозы и ветер
В среду, 22 мая, в Крыму объявили штормовое предупреждение. На полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду.
В МЧС попросили соблюдать правила безопасности при непогоде:
- воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе;
- если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения;
- если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень;
- на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;
- не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;
«101» - единый телефон пожарных и спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU