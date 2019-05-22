В Крыму 22 мая ожидаются сильные ливни, грозы и ветер

22 Май 09:24 2019-05-22T09:24:27+03:00

Нужно соблюдать правила безопасности при непогоде Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В среду, 22 мая, в Крыму объявили штормовое предупреждение. На полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду.

В МЧС попросили соблюдать правила безопасности при непогоде:

- воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе;

- если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения;

- если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень;

- на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;

- не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;

«101» - единый телефон пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU