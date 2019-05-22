2019-05-22T10:51:44+03:00
Общество

Подлодка из Севастополя тренируется вместе с авиацией

«Ростов-на-Дону» Черноморского флота занимается боевой подготовкой в море
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Экипаж успешно выполнил все поставленные задачи. Фото: пресс-служба Черноморского флотаЭкипаж успешно выполнил все поставленные задачи. Фото: пресс-служба Черноморского флота
Изменить размер текста:

Подводная лодка «Ростов-на-Дону» Черноморского флота вышла в море на тренировку: экипаж субмарины проводит совместные учения с Морской авиацией и кораблями ЧФ.

- Также «Ростов-на-Дону» проводит тренировки во время переходов морем как в надводном, так и в подводном положении, - сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Вдобавок личный состав дизель-электрической подводной лодки оттачивает мастерство по управлению кораблем. Военные моряки овладевает тонкостями погружения на различные глубины от перископной до рабочей различными способами - как в дрейфе, так и на ходу.

Недавно корабли Черноморского флота «уничтожили» воздушные суда условного противника в Севастополе. Военные моряки таким образом тренировались защищать места своего базирования от налета авиации.

Все учения военных моряков и летчиков проходят по заранее намеченному плану.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Большой Ялте в поселках появятся «въездные ворота»
Центральную часть Севастополя 26 мая ограничат для движения транспорта
В Крыму три дня будет бушевать непогода
Под Судаком столкнулись три легковушки: Одна из машин могла взорваться
В Крыму женщина погибла на рельсах
На должность вице-премьера Крыма согласовали Юлию Жукову
В Крыму с 24 по 27 мая объявили чрезвычайную пожарную опасность
Прогноз погоды в Крыму на 24 мая: дожди, грозы и до +27 градусов
В Крыму высадят 222 гектара деревьев в рамках проекта «Сохранение лесов»
На горной дороге в Новом Свете перевернулась легковушка
В Крыму накопилось 55 миллионов кубометров твердых бытовых отходов
В Крыму федеральную трассу «Таврида» обеспечат связью 3G
В Минэкологии Крыма заверили, что ситуация с выбросом вредных веществ в Армянске не повторится
В Алупке после ремонта открыли обновленную автостанцию
Украинец пытался провезти в Крым запрещенные лекарства
В аэропорту «Симферополь» 150 человек станцуют вальс и кадриль
Василий Ливанов: «Взрослые младенцы, как Мамаев и Кокорин – это страшно»
Севастополец, который «заказал» киллеру свою маму и сестру, сядет в тюрьму на 6 лет
Военные корабли из Севастополя провели «бой» в Черном море
До 1 июня крымчане могут подать заявления на налоговые льготы
В Крыму женщина пыталась «подкупить» сотрудника таможни: Она предлагала ему 100 долларов
В Ялте потратят 44 миллиона рублей на видеокамеры
Погода в Крыму на 23 мая: переменная облачность и тепло до +26
"Море холодное? Буду купаться каждый день": В Севастополь приехал главный дальнобойщик России Владимир Гостюхин
На Евпаторийской развязке в Симферополе на сутки перекроют движение
Михаил Боярский: Севастополь и Санкт-Петербург - это две мощные морские столицы, в которых живут настоящие мужики!
Часть Евпатории осталась без света из-за технологического нарушения
В Керчи нашли 3 авиабомбы