Подлодка из Севастополя тренируется вместе с авиацией
Подводная лодка «Ростов-на-Дону» Черноморского флота вышла в море на тренировку: экипаж субмарины проводит совместные учения с Морской авиацией и кораблями ЧФ.
- Также «Ростов-на-Дону» проводит тренировки во время переходов морем как в надводном, так и в подводном положении, - сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Вдобавок личный состав дизель-электрической подводной лодки оттачивает мастерство по управлению кораблем. Военные моряки овладевает тонкостями погружения на различные глубины от перископной до рабочей различными способами - как в дрейфе, так и на ходу.
Недавно корабли Черноморского флота «уничтожили» воздушные суда условного противника в Севастополе. Военные моряки таким образом тренировались защищать места своего базирования от налета авиации.
Все учения военных моряков и летчиков проходят по заранее намеченному плану.
ИСТОЧНИК KP.RU