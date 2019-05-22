Подлодка из Севастополя тренируется вместе с авиацией

22 Май 10:37 2019-05-22T10:51:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Подводная лодка «Ростов-на-Дону» Черноморского флота вышла в море на тренировку: экипаж субмарины проводит совместные учения с Морской авиацией и кораблями ЧФ.

- Также «Ростов-на-Дону» проводит тренировки во время переходов морем как в надводном, так и в подводном положении, - сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Вдобавок личный состав дизель-электрической подводной лодки оттачивает мастерство по управлению кораблем. Военные моряки овладевает тонкостями погружения на различные глубины от перископной до рабочей различными способами - как в дрейфе, так и на ходу.

Недавно корабли Черноморского флота «уничтожили» воздушные суда условного противника в Севастополе. Военные моряки таким образом тренировались защищать места своего базирования от налета авиации.

Все учения военных моряков и летчиков проходят по заранее намеченному плану.

ИСТОЧНИК KP.RU