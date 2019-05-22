В Коктебеле сотрудники МЧС два часа тушили лесной пожар
В поселке Коктебель в районе очистных сооружений загорелась сухая трава, ветки и бытовой мусор. Для ликвидации пожара на место выехали сотрудники МЧС.
Министр чрезвычайного ведомства Сергей шахов предположил, что это возгорание произошло из-за того, что местные жители «не должным образом избавлялись от собранной сухой растительности».
А из-за теплой и ветреной погоды огнь распространился моментально.
В МЧС попросили соблюдать необходимые меры предосторожности. Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым
- Огнеборцы в течение двух часов проводили «проливку» растительности во избежание повторного возникновения огня, - добавили в пресс-службе МЧС.
Площадь пожара составила 600 квадратных метров.
В МЧС подчеркнули, что местные власти должны уделить особое внимание тому, как сельские жители избавляются от сухой растительности, которую они убирают со своих участков.
ИСТОЧНИК KP.RU