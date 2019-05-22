2019-05-22T12:46:35+03:00
Общество

В Коктебеле сотрудники МЧС два часа тушили лесной пожар

Из-за ветра огонь моментально распространился по сухой траве
Александра КОРШУНОВА
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Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Фото: пресс-служба МЧС по Республике КрымПлощадь возгорания составила 600 квадратных метров. Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым
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В поселке Коктебель в районе очистных сооружений загорелась сухая трава, ветки и бытовой мусор. Для ликвидации пожара на место выехали сотрудники МЧС.

Министр чрезвычайного ведомства Сергей шахов предположил, что это возгорание произошло из-за того, что местные жители «не должным образом избавлялись от собранной сухой растительности».

А из-за теплой и ветреной погоды огнь распространился моментально.

В МЧС попросили соблюдать необходимые меры предосторожности. Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

В МЧС попросили соблюдать необходимые меры предосторожности. Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

- Огнеборцы в течение двух часов проводили «проливку» растительности во избежание повторного возникновения огня, - добавили в пресс-службе МЧС.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

В МЧС подчеркнули, что местные власти должны уделить особое внимание тому, как сельские жители избавляются от сухой растительности, которую они убирают со своих участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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