Мужчина незаконно ловил креветку и ставриду в Керченском проливе
В районе Керченского пролива пограничники задержали 50-летнего жителя поселка Маяк, который незаконно вылавливал рыбу и креветку. У браконьера изъяли более 3,5 тысячи водных биологических ресурсов.
В том числе 7 килограммов креветки и два десятка ставриды.
Вылавливал ставриду и креветку он в Керченском проливе. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым
Мужчина пользовался запрещенными орудиями лова - вентерями (рыболовная снасть-ловушка - прим.Ред.).
- Предварительный ущерб от его деятельности составил порядка 165 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.
Нарушителю грозит административная ответственность, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пограничники задержали браконьера в Крыму.Мужчина незаконно вылавливал рыбу и креветку в Керченском проливе. Видео: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым! другой источник
Ранее браконьеры осуществляли незаконный вылов пиленгаса в районе Арабатской стрелки на территории Крыма.
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