2019-05-22T14:33:02+03:00
Общество

Мужчина незаконно ловил креветку и ставриду в Керченском проливе

Ущерб от его действий составил 165 тысяч рублей
Александра КОРШУНОВА
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Браконьеру грозит административная ответственность. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике КрымБраконьеру грозит административная ответственность. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым
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В районе Керченского пролива пограничники задержали 50-летнего жителя поселка Маяк, который незаконно вылавливал рыбу и креветку. У браконьера изъяли более 3,5 тысячи водных биологических ресурсов.

В том числе 7 килограммов креветки и два десятка ставриды.

Вылавливал ставриду и креветку он в Керченском проливе. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым

Вылавливал ставриду и креветку он в Керченском проливе. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым

Мужчина пользовался запрещенными орудиями лова - вентерями (рыболовная снасть-ловушка - прим.Ред.).

- Предварительный ущерб от его деятельности составил порядка 165 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

Нарушителю грозит административная ответственность, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пограничники задержали браконьера в Крыму.Мужчина незаконно вылавливал рыбу и креветку в Керченском проливе. Видео: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым! другой источник

Ранее браконьеры осуществляли незаконный вылов пиленгаса в районе Арабатской стрелки на территории Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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