Аксенов предостерег мэров городов, которые прячутся от жителей

22 Май 15:27 2019-05-22T15:47:06+03:00

Нужно обеспечить доступ людей в свои кабинеты. Фото: Facebook Сергея Аксенова

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Глава Крыма Сергей Аксенов предостерег глав городов, которые прячутся от жителей. Он призвал мэров обеспечить доступ граждан в свои кабинеты. Об этом глава республики заявил на выездном совещании в Судаке.

- Меры безопасности на входе в здания - пожалуйста. Но те главы, которые будут отгораживаться от граждан, выломать двери – и в кабинет к мэру. По-дружески выломать, я имею в виду. Выламываем - и в кабинет к главе администрации, - отметил Аксенов.

По словам главы Крыма, кабинет руководителя Судака в администрации закрыт на кодовый замок.

Кстати, на ремонт трассы Алушта-Судак выделили 3 миллиарда рублей. Дорожные работы начнут в следующем году.

Современную дорогу оборудуют "отбойниками", а ее некоторые участки расширят.

ИСТОЧНИК KP.RU