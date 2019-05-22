Спасатели в Алуште с помощью альпинистского снаряжения поднялись на 9-й этаж к плачущему ребенку

22 Май 16:09 2019-05-22T16:34:53+03:00

К счастью, ребенок не пострадал. Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

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В Алуште в службу спасения поступило сообщение, что в квартире на мансардном этаже на улице Богдана Хмельницкого кричит маленький ребенок. Понадобилась помощь спасателей, чтобы открыть входную дверь.

На месте сотрудники МЧС оценили ситуацию и решили получить доступ в квартиру с через окно. Для этого им понадобилось альпинистское снаряжение.

- Все это время шестилетнему ребенку оказывалась психологическая помощь. Параллельно спасатели совместно с сотрудниками ОМВД пытались установить данные родителей мальчика. Спустя несколько минут прибыл отец мальчика, который открыл квартиру, - рассказал министр МЧС по Республике Крым Сергей Шахов.

К счастью, в медицинской помощи он не нуждался. А дальше в ситуации разбирались сотрудники правоохранительных органов.

- Мы никогда не можем быть уверенными, что придет в голову ребенку в той или иной ситуации. От непонимания, тревоги или беспокойства малыш может причинить себе вред: например, попробовать жидкость, которая хранится в доме, а это окажется уксус, или поджечь спички, - отметил Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU