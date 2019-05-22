Часть Евпатории осталась без света из-за технологического нарушения

22 Май 17:54 2019-05-22T17:54:42+03:00

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В Евпатории днем 22 мая произошло технологическое нарушение из-за чего без электроэнергии оказались больше 20 тысячи человек. Это произошло в 13.25, сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».

- В результате работы защит кратковременно частично прекращалось электроснабжение потребителей Евпатории суммарной мощностью 5,7 МВт (около 22 тысяч человек), - добавили в пресс-службе.

Но уже через полчаса, в 13.52, электроснабжение потребителей удалось восстановить.

Причина технологического нарушения выясняется.

Напомним, в марте бушующая непогода оставила без света несколько районов Крыма: Сакский, Красноперекопский, Черноморский. Также без электроэнергии на некоторое время оставались: Евпатория, Красноперекопск и Армянск.

А еще одно крупное отключение произошло в январе. Тогда аварии поспособствовал снегопад, который обрушился на полуостров. Тогда света не было в 17 населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU