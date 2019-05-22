Часть Евпатории осталась без света из-за технологического нарушения
В Евпатории днем 22 мая произошло технологическое нарушение из-за чего без электроэнергии оказались больше 20 тысячи человек. Это произошло в 13.25, сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».
- В результате работы защит кратковременно частично прекращалось электроснабжение потребителей Евпатории суммарной мощностью 5,7 МВт (около 22 тысяч человек), - добавили в пресс-службе.
Но уже через полчаса, в 13.52, электроснабжение потребителей удалось восстановить.
Причина технологического нарушения выясняется.
Напомним, в марте бушующая непогода оставила без света несколько районов Крыма: Сакский, Красноперекопский, Черноморский. Также без электроэнергии на некоторое время оставались: Евпатория, Красноперекопск и Армянск.
А еще одно крупное отключение произошло в январе. Тогда аварии поспособствовал снегопад, который обрушился на полуостров. Тогда света не было в 17 населенных пунктах.
ИСТОЧНИК KP.RU