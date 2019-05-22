На Евпаторийской развязке в Симферополе на сутки перекроют движение

СЕГОДНЯ 18:27 2019-05-22T18:27:26+03:00

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В Симферополе с 22.00 23 мая временно перекроют проезд по путепроводу. Ограничение продлится до 7 утра 24 мая, сообщили в Службе автомобильных дорог.

Это связано с выполнением работ по укладке верхнего слоя асфальтобетона.

- Для движения со стороны Ялты в сторону Севастополя необходимо будет проехать для разворота до светофора за поселком Богдановка, - дополнили в Службе.

Схема объезда. Фото: Служба автомобильных дорог Республики Крым

Участников дорожного движения просят руководствоваться знаками дорожного движения и схемой движения или выбирать альтернативные пути объезда.

Напомним, съезд в сторону Симферополя на Евпаторийской развязке открыли 7 мая. А второй, который позволил транспорту двигаться в сторону Севастополя, запустили 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU