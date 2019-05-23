Погода в Крыму на 23 мая: переменная облачность и тепло до +26
23 мая, на Крымском полуострове не ожидается никаких сюрпризов от природы.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 24…26º.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный7-12 м/с до 15 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.
Вода в Черном море уже вполне подходит для купания: в Феодосии 17°, Алуште 18°, Ялте 17°, в р-не горы Карадаг 17°, Севастополе 17…18° и в Евпатории 19°.
ИСТОЧНИК KP.RU