2019-05-23T08:11:19+03:00
Общество

Погода в Крыму на 23 мая: переменная облачность и тепло до +26

На полуострове вполне комфортная обстановка
Галина КОВАЛЕНКО
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На полуострове переменная облачность.На полуострове переменная облачность.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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23 мая, на Крымском полуострове не ожидается никаких сюрпризов от природы.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 24…26º.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный7-12 м/с до 15 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

Вода в Черном море уже вполне подходит для купания: в Феодосии 17°, Алуште 18°, Ялте 17°, в р-не горы Карадаг 17°, Севастополе 17…18° и в Евпатории 19°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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