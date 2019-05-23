В Ялте потратят 44 миллиона рублей на видеокамеры

23 Май 08:53 2019-05-23T09:58:46+03:00

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Ялтинские власти оснащают дворы и улицы устройствами для видеонаблюдения, чтобы сделать жизнь горожан и отдыхающих более безопасной.

- На первом этапе около 30 камер будут установлены во дворах улиц Васильева и Московская, - сообщает отдел информационной политики администрации города Ялта. - Вся информация с устройств будет поступать в Единую дежурно-диспетчерскую службу 112, где ее будет анализировать спецпрограмма.

Также в Ялте для большего порядка хотят ограничить доступ машин в места массового скопления людей. Власти планируют установить болларды (выдвижные столбы цилиндрической формы) для ограничения въезда на Набережную и в Приморский парк.

Пропуски получит только спецтранспорт и службы, которые обслуживают эти районы.

Всего на видеокамеры и болларды из городского бюджета выделят и потратят 44 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU