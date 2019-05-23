В Крыму женщина пыталась «подкупить» сотрудника таможни: Она предлагала ему 100 долларов

23 Май 09:46 2019-05-23T09:46:38+03:00

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На Джанкойском таможенном посту досмотрели автомобиль, в котором обнаружили 266 килограммов разных товаров, которые пассажирка автобуса пыталась ввезти для личного пользования.

Но их количество в 10 раз превышало установленную законом норм (их сумма не должна превышать 500 евро, а общий вес не превышать 25 килограммов).

Сотрудники таможни предложили женщине задекларировать груз и оплатить таможенные пошлины.

Но гражданка решила «обойти» закон. Она попыталась дать сотруднику таможни 100 долларов США.

- Ее предупредили о том, что предложение противозаконно, однако, несмотря на предупреждение, гражданка реализовала свое незаконное намерение. Факт передачи взятки задокументировали сотрудники отдела по противодействию коррупции Крымской таможни, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении гражданки возбудили уголовное дело, ей грозит штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы или лишения свободы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU