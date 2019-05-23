2019-05-23T10:46:39+03:00
Общество

До 1 июня крымчане могут подать заявления на налоговые льготы

Это касается определенных категорий граждан
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Крыму до 1 июня 2019 года могут обратиться с заявлениями о предоставлении налоговых льгот. После этого человек уже получит уведомление на оплату имущественных налогов уже с их учетом.

В пресс-службе УФНС РК рассказали, что с начала 2018 года в налоговые органы по этому вопросу обратились более 4,5 тысячи человек.

- Льгота предоставляется в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка, находящегося в собственности, - пояснили в УФНС.

С заявлением могут обратиться: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий, «Чернобыльцы», пенсионеры и многодетные семьи.

Также обширный список льготных категорий предусмотрен и по транспортному налогу.

Полный перечень указан в законе Республики Крым от 19 ноября 2014 года №8-ЗРК/2014.

Также внесены изменения, которые касаются освобождения от налогообложения транспортных средств, находящихся в угоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Большой Ялте в поселках появятся «въездные ворота»
Центральную часть Севастополя 26 мая ограничат для движения транспорта
В Крыму три дня будет бушевать непогода
Под Судаком столкнулись три легковушки: Одна из машин могла взорваться
В Крыму женщина погибла на рельсах
На должность вице-премьера Крыма согласовали Юлию Жукову
В Крыму с 24 по 27 мая объявили чрезвычайную пожарную опасность
Прогноз погоды в Крыму на 24 мая: дожди, грозы и до +27 градусов
В Крыму высадят 222 гектара деревьев в рамках проекта «Сохранение лесов»
На горной дороге в Новом Свете перевернулась легковушка
В Крыму накопилось 55 миллионов кубометров твердых бытовых отходов
В Крыму федеральную трассу «Таврида» обеспечат связью 3G
В Минэкологии Крыма заверили, что ситуация с выбросом вредных веществ в Армянске не повторится
В Алупке после ремонта открыли обновленную автостанцию
Украинец пытался провезти в Крым запрещенные лекарства
В аэропорту «Симферополь» 150 человек станцуют вальс и кадриль
Василий Ливанов: «Взрослые младенцы, как Мамаев и Кокорин – это страшно»
Севастополец, который «заказал» киллеру свою маму и сестру, сядет в тюрьму на 6 лет
Военные корабли из Севастополя провели «бой» в Черном море
В Крыму женщина пыталась «подкупить» сотрудника таможни: Она предлагала ему 100 долларов
В Ялте потратят 44 миллиона рублей на видеокамеры
Погода в Крыму на 23 мая: переменная облачность и тепло до +26
"Море холодное? Буду купаться каждый день": В Севастополь приехал главный дальнобойщик России Владимир Гостюхин
На Евпаторийской развязке в Симферополе на сутки перекроют движение
Михаил Боярский: Севастополь и Санкт-Петербург - это две мощные морские столицы, в которых живут настоящие мужики!
Часть Евпатории осталась без света из-за технологического нарушения
В Керчи нашли 3 авиабомбы