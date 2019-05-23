До 1 июня крымчане могут подать заявления на налоговые льготы

23 Май 10:35 2019-05-23T10:46:39+03:00

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В Крыму до 1 июня 2019 года могут обратиться с заявлениями о предоставлении налоговых льгот. После этого человек уже получит уведомление на оплату имущественных налогов уже с их учетом.

В пресс-службе УФНС РК рассказали, что с начала 2018 года в налоговые органы по этому вопросу обратились более 4,5 тысячи человек.

- Льгота предоставляется в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка, находящегося в собственности, - пояснили в УФНС.

С заявлением могут обратиться: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий, «Чернобыльцы», пенсионеры и многодетные семьи.

Также обширный список льготных категорий предусмотрен и по транспортному налогу.

Полный перечень указан в законе Республики Крым от 19 ноября 2014 года №8-ЗРК/2014.

Также внесены изменения, которые касаются освобождения от налогообложения транспортных средств, находящихся в угоне.

ИСТОЧНИК KP.RU