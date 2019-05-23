Военные корабли из Севастополя провели «бой» в Черном море

23 Май 10:41 2019-05-23T10:50:20+03:00

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Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» и сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый» тренируются на морских полигонах.

- В частности фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» условно атаковали сторожевые корабли, - сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Они «расправились» с помощью ракетного комплекса «Калибр», а сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый» занялись отражением ракетной атаки противника.

Военные моряки также занялись артиллерийскими стрельбами по морской цели – роль противника досталась большому корабельному щиту-мишени, который тащут на буксире.

После учений военные корабли ЧФ вернутся в пункт базирования Севастополь и будут по-прежнему выполнять плановые задачи.

Сейчас проводит тренировку и экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону» Черноморского флота. Экипаж субмарины оттачивает свое боевое мастерство вместе с Морской авиацией и надводными кораблями.

ИСТОЧНИК KP.RU