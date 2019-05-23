Севастополец, который «заказал» киллеру свою маму и сестру, сядет в тюрьму на 6 лет
К 6,5 годам колонии строгого режима приговорил суд жителя Севастополя, который «заказал» киллеру свою маму и сестру. После этого осужденный и его адвокат подали жалобу, но после ее рассмотрения, приговор оставили без изменения.
Решение о виновности приняли присяжные заседатели.
Чтобы избавиться от уплаты алиментов в пользу матери, а после завладеть имуществом родственников, мужчина продумал план совершения преступления и организовал его.
- Он обратился к знакомому с просьбой найти исполнителя убийства матери и сестры. Сообщил все сведения о жертвах, передал часть денег и обсудил варианты своего алиби, - рассказали в пресс-службе Севастопольского городского суда.
Кроме того, подсудимого признали виновным в краже мобильного телефона у коллеги.
Суд назначил наказание с учетом ряда смягчающих обстоятельств.
Приговор вступил в силу 23 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU