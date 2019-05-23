В аэропорту «Симферополь» 150 человек станцуют вальс и кадриль
В воскресенье, 26 мая, больше 150 участников Большого севастопольского офицерского бала станцуют в симферопольском аэропорту. Массовый флешмоб посвящен 220-летию со дня рождения писателя Александра Пушкина.
Участниками станут офицерские и гражданские пары со всего Крыма.
- Этот флешмоб станет еще одним символом объединения высот - высоты гениев и творцов, которых мы помним и к которым обращаемся, и высоты порыва людей, возрождающих бесценные идеалы русской культуры сегодня, - рассказала руководитель проекта Большой севастопольский офицерский бал Екатерина Графодатская.
В свою очередь главный танцмейстер и руководитель проекта Дмитрий Платов отметил, что место проведения мероприятия тоже очень символично.
- Точка зрения самолета - с высоты - на нашу жизнь и на людей - самая правильная, ведь так проще всего объединить все пространства, почувствовать, насколько мы все хрупки, ценны, как важно нам держаться вместе, - выразил он свои мысли.
ИСТОЧНИК KP.RU