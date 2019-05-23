В аэропорту «Симферополь» 150 человек станцуют вальс и кадриль

23 Май 14:45 2019-05-23T14:45:37+03:00

Участниками станут офицерские и гражданские пары со всего Крыма Фото: Анна САДОВНИКОВА

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В воскресенье, 26 мая, больше 150 участников Большого севастопольского офицерского бала станцуют в симферопольском аэропорту. Массовый флешмоб посвящен 220-летию со дня рождения писателя Александра Пушкина.

Участниками станут офицерские и гражданские пары со всего Крыма.

- Этот флешмоб станет еще одним символом объединения высот - высоты гениев и творцов, которых мы помним и к которым обращаемся, и высоты порыва людей, возрождающих бесценные идеалы русской культуры сегодня, - рассказала руководитель проекта Большой севастопольский офицерский бал Екатерина Графодатская.

В свою очередь главный танцмейстер и руководитель проекта Дмитрий Платов отметил, что место проведения мероприятия тоже очень символично.

- Точка зрения самолета - с высоты - на нашу жизнь и на людей - самая правильная, ведь так проще всего объединить все пространства, почувствовать, насколько мы все хрупки, ценны, как важно нам держаться вместе, - выразил он свои мысли.

ИСТОЧНИК KP.RU