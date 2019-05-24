2019-05-24T08:24:59+03:00
Общество

Прогноз погоды в Крыму на 24 мая: дожди, грозы и до +27 градусов

Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду
Александра КОРШУНОВА
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Осадков не будет в Керчи и в СимферополеОсадков не будет в Керчи и в СимферополеФото: Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе 24 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12…14 градусов, днем 25…27 градусов.

В Севастополе ночью без осадков, а во второй половине дня небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 14…16°, днем 22…24°.

На Южном берегу Крыма в пятницу ночью и днем без осадков, а вечером местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14…16 градусов, а днем 24…26 градусов.

В Керчи, как передает Крымский гидрометцентр, осадков не ожидается. Ветер ночью юго-западный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-16°, днем 24…26°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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