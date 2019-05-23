В Алупке после ремонта открыли обновленную автостанцию
После ремонта в Алупке открыли обновленную автостанцию. Здание не эксплуатировалось три года из-за нарушения в работе систем городского водоотведения.
Когда течь практически полностью уничтожила кровлю и внутренние помещения, автостанцию решили закрыть. А билеты пассажирам продавали в кассовом павильоне, который находился неподалеку.
Но в марте 2019 года начались работы по ее ремонту.
- Специалисты устранили проблему в системе водоотведения, заменили кровлю, оборудовали кассово-диспетчерскую зону, отремонтировали санитарный узел и провели фасадные работы, - рассказали в пресс-службе Минтранса РК.
Также установили новые скамейки и урны.
Среднесуточный пассажиропоток в период курортного сезона на автостанции составляет 79 человек, ежедневно от автостанции отправляется 20 рейсов в межмуниципальном (Симферополь, Алушта, Ялта, Ласпи, Мисход, Симеиз и Форос) и межрегиональном направлении (Краснодар, Севастополь).
ИСТОЧНИК KP.RU