2019-05-23T17:09:21+03:00
Общество

В Алупке после ремонта открыли обновленную автостанцию

Ежедневно оттуда отправляются 20 рейсов
Александра КОРШУНОВА
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Среднесуточный пассажиропоток в период курортного сезона на автостанции составляет 79 человек. Фото: пресс-служба Минтранса РКСреднесуточный пассажиропоток в период курортного сезона на автостанции составляет 79 человек. Фото: пресс-служба Минтранса РК
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После ремонта в Алупке открыли обновленную автостанцию. Здание не эксплуатировалось три года из-за нарушения в работе систем городского водоотведения.

Когда течь практически полностью уничтожила кровлю и внутренние помещения, автостанцию решили закрыть. А билеты пассажирам продавали в кассовом павильоне, который находился неподалеку.

Но в марте 2019 года начались работы по ее ремонту.

- Специалисты устранили проблему в системе водоотведения, заменили кровлю, оборудовали кассово-диспетчерскую зону, отремонтировали санитарный узел и провели фасадные работы, - рассказали в пресс-службе Минтранса РК.

Также установили новые скамейки и урны.

Среднесуточный пассажиропоток в период курортного сезона на автостанции составляет 79 человек, ежедневно от автостанции отправляется 20 рейсов в межмуниципальном (Симферополь, Алушта, Ялта, Ласпи, Мисход, Симеиз и Форос) и межрегиональном направлении (Краснодар, Севастополь).

ИСТОЧНИК KP.RU

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