В Минэкологии Крыма заверили, что ситуация с выбросом вредных веществ в Армянске не повторится

23 Май 17:13 2019-05-23T17:16:14+03:00

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В Армянске нет превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере.

- Мы регулярно делаем лабораторные исследования, которые подтверждают, что сейчас концентрация загрязняющих веществ значительно ниже допустимого уровня – 8%. Для сравнения – в августе прошлого года было 24%, - сообщил министр экологии и природных ресурсов Республики Геннадий Нараев.

По его словам, ситуация с испарением вредных веществ этим летом не повторится, поскольку в кислотонакопителе завода «Крымский Титан» достаточное количество воды.

- Сейчас уровень воды 1,57 см при оптимальном 1,5 см. Объем подачи воды по сравнению с прошлым годом гораздо выше. Это позволяет с уверенностью сказать, что никаких проблем не будет, - заверил Геннадий Нараев.

Также он отметил, что на территории кислотонакопителя работают 14 скважин, объем подачи воды увеличен.

Напомним, в августе прошлого года на севере Крыма был превышен уровень содержания в атмосфере вредного вещества – сернистого ангидрида. Причиной послужили испарения из кислотонакопителя завода «Крымский Титан». Из-за сложной экологической ситуации до 23 сентября на севере Крыма был объявлен режим ЧС. Его сняли после того, как уровень концентрации вредных веществ снизился до предельно допустимого.

ИСТОЧНИК KP.RU