В Крыму накопилось 55 миллионов кубометров твердых бытовых отходов
На действующих и закрытых полигонах Крыма накоплено 55 миллионов кубометров бытовых отходов. Сейчас действует 11 мест, куда свозят ТКО.
- Ни одного нового полигона мы не открыли. До 2014 года было 28, сейчас по схеме 16, а эксплуатируется 11, - сказал министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев.
Также министр добавил, что по планам реализации национальных проектов, Белогорский и Судакский полигоны ТБО, находящиеся в зоне населенных пунктов, будут рекультивированы. Работы начнутся в 2020 году.
По словам Нараева, за пять месяцев 2019 года на полуострове ликвидировали 186 свалок свалок площадью 40 тысяч квадратных метров. Основное количество находилось в пределах населенных пунктов.
ИСТОЧНИК KP.RU