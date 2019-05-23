В Крыму накопилось 55 миллионов кубометров твердых бытовых отходов

23 Май 18:04 2019-05-23T18:04:52+03:00

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На действующих и закрытых полигонах Крыма накоплено 55 миллионов кубометров бытовых отходов. Сейчас действует 11 мест, куда свозят ТКО.

- Ни одного нового полигона мы не открыли. До 2014 года было 28, сейчас по схеме 16, а эксплуатируется 11, - сказал министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев.

Также министр добавил, что по планам реализации национальных проектов, Белогорский и Судакский полигоны ТБО, находящиеся в зоне населенных пунктов, будут рекультивированы. Работы начнутся в 2020 году.

По словам Нараева, за пять месяцев 2019 года на полуострове ликвидировали 186 свалок свалок площадью 40 тысяч квадратных метров. Основное количество находилось в пределах населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU