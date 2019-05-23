2019-05-23T22:36:36+03:00
Общество

В Крыму высадят 222 гектара деревьев в рамках проекта «Сохранение лесов»

На эти цели было выделено 88 миллионов рублей
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму в 2019 году высадят 222 гектара деревьев. Министерству экологии и природных ресурсов Крыма в рамках проекта «Сохранение лесов» было выделено 88 миллионов рублей, 82 из которых уже освоено 52 миллиона рублей. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев.

- В пределах выделенной суммы уже закуплена техника для выполнения этих мероприятий. И мы делаем акцент на обеспечении противопожарной безопасности. В этом году уже закуплено 10 единиц и до конца года поступит еще одна единица техники, - сказал Геннадий Нараев.

Кроме того, планируется реализовать проект «Чистая вода». На него предусмотрено 3,6 миллиарда рублей. По плану обеспечение населения питьевой водой необходимо увеличить с 77,2% до 86,2%.

Также министр экологии рассказал, что в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» планируется расчистить русел 12 рек протяженностью 39,7 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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