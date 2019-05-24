На должность вице-премьера Крыма согласовали Юлию Жукову
В Крыму на должность вице-премьера правительства назначили Юлию Жукову. Она будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее она работала начальником Инспекции жилищного надзора Республики Крым.
В свою очередь председатель Госсовета РК Владимир Константинов поздравил новоназначенного вице-премьера.
- В курируемой сфере ЖКХ очень много проблем, для решения которых предстоит провести серьезную целенаправленную работу
Напомним, ранее подал в отставку вице-премьер РК Михаил Селезнев. На сегодняшней сессии Госсовета его отстранили от должности.
СПРАВКА «КП»
Юлия Михайловна Жукова родилась в Евпатории. Закончила Институт экономики и управления и Национальный университет внутренних дел.
С 26 июня 2018 года занимала должность начальника Инспекции по жилищному надзору РК.
До этого работала начальником юридического отдела, директором по эксплуатации.
ИСТОЧНИК KP.RU