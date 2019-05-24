2019-05-24T10:29:20+03:00
Общество

На должность вице-премьера Крыма согласовали Юлию Жукову

Она будет курировать сферу ЖКХ
Александра КОРШУНОВА
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Новоиспеченный вице-премьер Крыма Юлия Жукова. Фото: Facebook Юлии ЖуковойНовоиспеченный вице-премьер Крыма Юлия Жукова. Фото: Facebook Юлии Жуковой
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В Крыму на должность вице-премьера правительства назначили Юлию Жукову. Она будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее она работала начальником Инспекции жилищного надзора Республики Крым.

В свою очередь председатель Госсовета РК Владимир Константинов поздравил новоназначенного вице-премьера.

- В курируемой сфере ЖКХ очень много проблем, для решения которых предстоит провести серьезную целенаправленную работу

Напомним, ранее подал в отставку вице-премьер РК Михаил Селезнев. На сегодняшней сессии Госсовета его отстранили от должности.

СПРАВКА «КП»

Юлия Михайловна Жукова родилась в Евпатории. Закончила Институт экономики и управления и Национальный университет внутренних дел.

С 26 июня 2018 года занимала должность начальника Инспекции по жилищному надзору РК.

До этого работала начальником юридического отдела, директором по эксплуатации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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