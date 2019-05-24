Под Судаком столкнулись три легковушки: Одна из машин могла взорваться
На трассе "Симферополь-Грушевка" произошла авария с участие трех автомобилей Hyundai Solaris, Honda Elysion и ВАЗ 2106. Одна из машин, из-за наличия газового оборудования, могла взорваться.
На место ДТП выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.
По прибытии они провели необходимый комплекс мер для обеспечения пожарной безопасности.
- Благодаря своевременным действиям спасателей, источник газа был отсоединили. В медицинской помощи никто из автомобилистов не нуждался, - сообщил министр МЧС по РК Сергей Шахов
Сотрудники чрезвычайного ведомства настоятельно просят автомобилистов соблюдать скоростной режим, осторожно вести машину, учитывая интенсивность движения, дорожные и природные условия.
Напомним, на трассе "Таврида" столкнулись два грузовика и пассажирский автобус. Предварительно авария произошла из-за того, что один из водителей заснул за рулем и выехал на встречную полосу.
ИСТОЧНИК KP.RU