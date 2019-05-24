2019-05-24T12:10:22+03:00
Общество

В Крыму три дня будет бушевать непогода

Уже вечером 24 мая начнутся сильные ливни, грозы и шквал
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму с вечера 24 мая разбушуется непогода, которая продолжится 25 и 26 мая.

- По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" вечером 24 мая, сутки 25 и 26 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с, - сообщили в крымском главке МЧС РФ.

В чрезвычайном ведомстве порекомендовали воздержаться от поездок и оставаться в помещении. Если вы оказались на улице, не спускайтесь в подземные пешеходные переходы, постарайтесь укрыться в помещениях, которые расположены выше уровня подтопления.

На балконах и в частных домах закрепите слабоукрепленные конструкции, также в МЧС посоветовали держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, линий электропередач и крупных деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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