В Большой Ялте в поселках появятся «въездные ворота»

СЕГОДНЯ 15:16 2019-05-24T15:18:22+03:00

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В Ялте выбрали финалистов конкурса «ворота поселков». Как рассказала главный архитектор города Елена Орлинская, всего в администрацию поступило 9 проектов.

- Каждую из работ внимательно изучила комиссия, в ее состав вошли сотрудники департамента архитектуры, заслуженный деятель искусств Василий Жерибор, председатель Ялтинской организации национального союза архитекторов Виктор Филипенко, член Союза художников России, автор памятника Адмиралу Лазареву в Севастополе Григорий Лысенко и представители руководства города, - отметила Орлинская.

Пример одного из проектов. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Один из проектов для поселков представляет 30 работ, которые отражают достопримечательности населенных пунктов. А также въездную группу в Ялту.

- Другой - 3 стелы, которые продолжают стилистику стелы «Ялта», установленной на трассе Ялта - Севастополь, - дополнила Елена Орлинкая.

ИСТОЧНИК KP.RU