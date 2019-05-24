2019-05-24T16:02:25+03:00
Общество

В Крыму начнут штрафовать за организацию незаконных пляжей

Госсовет РК принял данный законопроект в двух чтениях
Александра КОРШУНОВА
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Административную ответственность понесут как юридические, так и физические лицаАдминистративную ответственность понесут как юридические, так и физические лицаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Крыму в двух чтениях приняли законопроект, который позволит штрафовать физических и юридических лиц за организацию незаконных пляжей. Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко уверен, что закон повысит безопасность людей на отдыхе.

- До сих пор Государственная инспекция по маломерным судам и МЧС Крыма не имели механизмов влияния на работу уже открытых и работающих пляжей. Принятие законопроекта позволит властям регулировать деятельность пользователей пляжей в течение всего сезона, - высказал мнение Волченко.

Штрафы грозят за открытие и использование пляжа без разрешительных документов, отсутствие матросов-спасателей и спасательных средств на пляжах, за заход маломерных судов в акваторию пляжа, отведенную для купания.

Административную ответственность понесут физические лица (от 10 до 50 рублей штрафа) и юридические (до 100 тысяч).

ИСТОЧНИК KP.RU

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