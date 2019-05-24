2019-05-24T17:12:09+03:00
Туризм

Ради безопасности: В Крыму узаконят мототуризм

Сейчас нет правового регулирования этого вида отдыха
Александра КОРШУНОВА
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Госсовет РК в двух чтениях приняли законопроект «Об особенностях организации автомототуризма на маршрутах повышенной опасности на территории Республики Крым». Он разработан для того, чтобы обеспечить безопасность туристов.

Сейчас в республике нет требований к этому виду услуг и организации маршрутов. Это приводит к невыполнению требований по безопасности и наносит ущерб экологии.

- Законопроект и подзаконные акты впервые в Крыму определяют необходимые меры по обеспечению безопасности туристов и существенные штрафы за нарушения, - отметил министр Минкурортов РК Вадим Волченко.

В проекте закона указано, что организаторы такого вида туризма должны иметь юридические основания для перевозок, а также пользоваться только согласованными маршрутами.

Водитель обязан иметь удостоверение, стаж не менее 3-х лет и бэйдж.

- Обязательным является медосмотр перед выходом на маршрут и технический осмотр транспортного средства, - добавили в пресс-службе министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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