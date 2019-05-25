В Крыму 25 мая облачно с прояснениями, дожди и до +22 градусов

СЕГОДНЯ 08:16 2019-05-25T08:16:32+03:00

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В Симферополе 25 мая облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 12…14 градусов, днем 20…22 градусов.

В Севастополе в субботу ночью, днем дождь, гроза. Ветер западный 6-11 м/с, при грозе порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью 14…16°, днем 20…22°.

На Южном берегу Крыма также ожидается кратковременной дождь, местами сильный ливень, гроза, град, шквал 15-20 метров в секунду. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14…16 градусов, а днем 22…24 градусов.

В Керчи 25 мая также переменная облачность. Прогнозируют кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменных направлений 1-5 м/с, днем северо-западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов, днем 23…25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU