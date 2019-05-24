В Таврической академии в Крыму наградили юных «акул» журналистики

СЕГОДНЯ 18:14 2019-05-24T18:14:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В День славянской письменности и культуры, 24 мая, в Таврической академии наградили победителей конкурса «Акула пера - 2019». Он посвящен тематике «Журналистика сегодня Vs Хайп. Топ. Фейк».

Призы и дипломы победителям вручил и.о. ректора КФУ им. В.И. Вернадского Андрей Фалалеев.

- Отрадно, что в наш век цифровых технологий так много молодых людей выбирают благородную профессию владения живым словом, - выступил с приветственным словом Фалалеев.

В номинации «Лучшая работа» победила Александра Малий, а лучший печатный материал подготовила Шушанна Мадаян. Олеся Канаша одержала победу номинации «Фоторепортаж». А в номинации «Лучшая видеоработа» победили участники университетской студии «Оригами» Юлия Славина, Алена Ершова и Максим Кочкин. Жюри также отметило видеоработу ученицы симферопольской школы-гимназии №10 Анастасии Денисовой.

Обладателем специального приза от Фонда «Одиссей», а также гран-при конкурса стала Юлия Набока. Студентка написала «Хайп. Топ. Фейк и никакого мошенничества».

Декан факультета славянской филологии и журналистики Галина Богданович. Фото: Тимур Докторов/Фонд "Одиссей"

- Ждем новых работ, хотим, чтобы «акулы» были более «зубастыми», - сообщила декан факультета славянской филологии и журналистики Галина Богданович.

Кроме того, и.о. ректора КФУ им. В.И. Вернадского Андрей Фалалеев поблагодарил редакцию «Комсомольской правды Крым» за активную работу, направленную «на развитие профессиональных компетенций». Кстати, многие сотрудники редакции «КП-Крым» закончили Таврическую академию, факультет славянской филологии и журналистики. И, неоднократно становились победителями конкурса «Акула пера».

ИСТОЧНИК KP.RU