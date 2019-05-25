2019-05-25T09:28:24+03:00
Общество

Центр Симферополя перекроют 26 мая из-за велопарада

Движение ограничат на час
Александра КОРШУНОВА
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Ограничение продлится с 10.00 до 11.00Ограничение продлится с 10.00 до 11.00Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе в воскресенье, 26 мая, с 10.00 до 11.00 в связи в проведением Единого дня велопарадов перекроют движение по проспекту Кирова.

- Движение транспорта будет ограничено на участке от площади Амет-Хана Султана до площади Советской, улице Севастопольской, от улицы Козлова до проспекта Кирова, - сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Также в это время на участках запретят парковку автомобилей и организуют дежурство машины эвакуатора.

Кстати, в Севастополе 26 мая тоже перекроют движение из-за проведение парада велосипедистов.

- Ограничение вводится на участках по пл. Нахимова - просп. Нахимова - ул. Большая Морская - ул. Гоголя - по участку просп. Генерала Острякова от ул. Гоголя до ТЦ «Океан» - ул. Николая Музыки - ул. 4-я Бастионная - пл. Ушакова - ул. Ленина - пл. Нахимова, - добавили в Правительстве Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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