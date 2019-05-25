На реабилитацию в Крым прилетели дети из Сирии

СЕГОДНЯ 10:20 2019-05-25T10:20:03+03:00

Они прилетели на полуостров в сопровождении депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской. Фото: Управление информационной политики Мининформ РК

Ребята будут оздоравливаться в евпаторийском санатории

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В Крым на реабилитацию приехали дети из Сирии. Они будут проходить курс оздоровления в санатории «Мисхор» в поселке Заозреное, недалеко от Евпатории.

Ребята прибыли на полуостров в сопровождении депутата Государственной Думы Российской Федерации Натальи Поклонской.

Группу из девяти детей и восьми сопровождающих в аэропорту «Симферополь» встретили представители правительства Крыма и Минздрава республики.

- Истории болезней специалистами санатория получены, детей ждут, в течение 20 дней им будет оказана вся необходимая помощь в рамках имеющихся возможностей, - сообщила вице-премьер РК Алла Пашкунова.

Предварительно ребят осмотрели специалисты «Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой» из Москвы.

В соответствии с их рекомендациями дети были направлены в евпаторийские здравницы.

ИСТОЧНИК KP.RU