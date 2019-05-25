На реабилитацию в Крым прилетели дети из Сирии
В Крым на реабилитацию приехали дети из Сирии. Они будут проходить курс оздоровления в санатории «Мисхор» в поселке Заозреное, недалеко от Евпатории.
Ребята прибыли на полуостров в сопровождении депутата Государственной Думы Российской Федерации Натальи Поклонской.
Группу из девяти детей и восьми сопровождающих в аэропорту «Симферополь» встретили представители правительства Крыма и Минздрава республики.
- Истории болезней специалистами санатория получены, детей ждут, в течение 20 дней им будет оказана вся необходимая помощь в рамках имеющихся возможностей, - сообщила вице-премьер РК Алла Пашкунова.
Предварительно ребят осмотрели специалисты «Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой» из Москвы.
В соответствии с их рекомендациями дети были направлены в евпаторийские здравницы.
ИСТОЧНИК KP.RU