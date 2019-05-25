Появилось видео спасения дельфинов на пожаре в Севастополе

СЕГОДНЯ 12:45 2019-05-25T12:45:55+03:00

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Фото: скрин из видео

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В субботу, 26 мая, в центре Севастополя вспыхнул пожар. На набережной загорелась крыша торговых рядов и дельфинария.

Пожарные, которые незамедлительно прибыли на место, приняли решение эвакуировать дельфинов в безопасный водоем потому, что была угроза распространения огня.

Благодаря своевременному реагированию и грамотным слаженным действиям удалось быстро достичь ликвидации пожара и не допустить его распространения.

К счастью, в результате происшедшего никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/710967" frameborder="0"></iframe> Пожар в Севастопольском дельфинарии.Спасатели в Севастополе эвакуировали их горящего здания двух дельфинов. Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю! другой источник

- Площадь пожара составила 110 квадратных метров. Всего к тушению пожара привлекалось 23 человека и 9 единиц техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

Кстати, недавно в Севастополе спасли дельфина-белобочку, который запутался в сетях. Животному продезинфицировали раны, сделали укол и накормили.

ИСТОЧНИК KP.RU