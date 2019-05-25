Крым готов к отмене национального роуминга, - министр связи РК

СЕГОДНЯ 14:41 2019-05-25T15:06:25+03:00

Жители полуострова не будут платить за входящие звонки в других регионах России

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Республика Крым полностью готова к отмене национального роуминга. Это значит, что при посещении других регионов России у жителей полуострова не будет взиматься плата за входящие звонки.

А оплата услуг будет соответствовать тем тарифам, которые установлены в Крыму.

- Это же относится и к приезжающим на территорию полуострова - они будут платить в соответствии с тарифами, установленными в их регионах, - рассказал министр информации и связи РК Сергей Зырянов.

Изменения уже внесены в Федеральный закон «О связи» об отмене национального роуминга.

Кроме того, Зырянов отметил, что проведена работа по модернизации базовых станций в Керчи и на Феодосийском шоссе, продолжается строительство базовых станций по трассе Симферополь-Ялта, идет работа над повышением качества связи в районе аэропорта и Крымского моста.

Кстати, федеральную трассу "Таврида" в будущем хотят обеспечить связью 3G.

ИСТОЧНИК KP.RU