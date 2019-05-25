В Саках замначальника МВД попался на взятке в 150 тысяч рублей
В Крыму возбуждено уголовное дело по факту получения взятки заместителем начальника полиции в Саках. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по РК, он, используя свое служебное положение и получил 150 тысяч рублей.
По данным следствия, деньги передали заместителю начальника полиции по оперативной работе МО МВД «Сакский» вечером 24 мая.
- После получения указанных денежных средств был задержан на месте совершения преступления сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, - уточнили в ведомстве.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.
Сейчас расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на полное выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, в Керчи оперативники ФСБ с поличным поймали полицейских-взяточников. Сотрудники полиции получили "за покровительство 740 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU