В Саках замначальника МВД попался на взятке в 150 тысяч рублей

25 Май 19:15 2019-05-25T19:20:29+03:00

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Крыму возбуждено уголовное дело по факту получения взятки заместителем начальника полиции в Саках. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по РК, он, используя свое служебное положение и получил 150 тысяч рублей.

По данным следствия, деньги передали заместителю начальника полиции по оперативной работе МО МВД «Сакский» вечером 24 мая.

- После получения указанных денежных средств был задержан на месте совершения преступления сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, - уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

Сейчас расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на полное выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в Керчи оперативники ФСБ с поличным поймали полицейских-взяточников. Сотрудники полиции получили "за покровительство 740 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU