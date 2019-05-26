2019-05-26T09:00:57+03:00
Общество

Погода в Крыму 26 мая: Штормовое предупреждение сохраняется

Синоптики пророчат грозы и ливни с градом
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму в воскресенье, 26 мая, сохраняется штормовое предупреждение.

- В воскресенье атмосферные фронтальные разделы вызовут на полуострове кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра 15-20 м/с, - сообщили в крымском гидрометцентре.

По данным синоптиков, дневная температура воздуха составит 20…25, ночная 11…16. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

Уже в начале следующей недели погода улучшится: осадки прекратятся, максимальные температуры воздуха повысятся до 26…31, минимальные составят 13…18.

Температура Морской воды выше всего в Керченском проливе и Азовском море - 19 градусов. Чуть прохладнее в Алуште и Феодосии, 18 градусов. В Ялте - 17 градусов.

Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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